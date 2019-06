Domenica 2 Giugno 2019, 18:52 - Ultimo aggiornamento: 02-06-2019 20:27

Le forze dell'ordine ad Eboli, in litoranea, nelle ultime ore sono alla ricerca di un uomo che avrebbe narcotizzato le prostitute per violentarle. Una prostituta che sarebbe stata narcotizzata dal balordo si è recata al pronto soccorso dell'ospedale di Battipaglia e poi ha denunciato l'episodio ai carabinieri di Eboli. In pratica l'uomo avrebbe narcotizato le prostitute per poi avere rapporti sessuali gratis. Gli uomini in divisa stanno perlustrando il litorale ebolitano per individuare il balordo di cui sinora non c'è traccia.