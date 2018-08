Venerdì 3 Agosto 2018, 06:50 - Ultimo aggiornamento: 03-08-2018 08:08

Avevano messo su una proficua attività che ogni mese fruttava a due persone oltre 5000 euro. Ma il via vai continuo di auto, sia di giorno che nelle ore notturne, aveva iniziato a infastidire i residenti e insospettito gli agenti della polizia locale di Capaccio Paestum. È iniziata così la complessa attività investigativa. Al termine gli uomini del nucleo di polizia giudiziaria hanno denunciato a piede libero due persone che gestivano la casa di appuntamento e bloccato un giro di prostituzione che durava da alcuni anni in una casa a pochi chilometri dall’area archeologica.Attraverso appostamenti, pedinamenti e specifici accertamenti, gli agenti di Capaccio Paestum hanno scoperto che nella casa si recavano clienti provenienti da tutta la Campania. Negli anni l’attività, anche per la sua ubicazione, era diventata fiorente, tanto che l’abitazione era particolarmente ambita dalle ragazze, italiane e straniere, che vi si prostituivano e che venivano ben trattate dai clienti che le accompagnavano finanche a fare la spesa. Dalle indagini è emerso che le donne soggiornavano nell’immobile in una situazione caratterizzata da gravi carenze igienico-sanitarie e che lo stesso edificio era stato costruito abusivamente, ed era già stato colpito da ordine di abbattimento. Inoltre era privo di acqua potabile e scarichi fognari, gli scarichi finivano in un vicino fiume e quindi in mare.