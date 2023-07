La paventata chiusura di cinque centri anziani continua a far discutere. Ieri pomeriggio, in occasione del question time, un centinaio di anziani ha invaso l’aula consiliare del Comune di Cava de' Tirreni.

Muniti di cartelloni, hanno fatto sentire la propria voce contro la soppressione dei centri di aggregazione, in ottemperanza al piano di riequilibrio pluriennale finanziario. A protestare sono stati in particolare i soci del centro di aggregazione San Giuseppe al Pozzo Francesco Lamberti che hanno consegnato ai consiglieri un corposo documento in cui esprimono contrarietà alla chiusura dell’unico punto di ritrovo della frazione.

«Vogliamo conoscere le motivazioni che hanno portato alla decisione, tenendo conto che nella delibera non si evince il criterio utilizzato. La soluzione - si legge nella missiva - non è quella della chiusura ma la razionalizzazione delle spese o meglio delle spese relativo al consumo di acqua e luce interamente ad appannaggio del centro stesso, in modo da azzerare i costi per l’ente. Nel caso in cui l’amministrazione vada avanti agiremo di conseguenza fino a consegnare le chiavi dell’immobile e continuare l’attività in strada». A farsi portavoce delle istanze è stato il consigliere Eugenio Canora che ha presentato un’interrogazione. L’argomento sarà affrontato domani in commissione sanità e politiche sociali. Non si esclude, come richiesto anche da alcuni esponenti della maggioranza, un congelamento della delibera.