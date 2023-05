Affrontare in modo sinergico eventuali emergenze sul territorio. È questa la finalità principale che ha portato alla nascita del coordinamento Bbc Salerno tra i nuclei comunali di protezione civile di Cava de’ Tirreni, Salerno, Baronissi e Battipaglia, con la finalità del mutuo soccorso, in caso di bisogno, attivando i volontari e offrendo il necessario supporto durante la prima emergenza che possa verificarsi in uno dei comuni. Nelle scorse settimane, infatti, è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra i quattro Comuni, con il quale si determina il mutuo soccorso tra essi in caso di necessità di uno dei componenti a causa di eventi calamitosi o di rilevante impatto sulla popolazione, al fine di mutuare supporto comune con i propri volontari dei nuclei comunali di protezione civile.

Il principio fondamentale è quello dell’aiuto reciproco, senza fini di lucro o arricchimento individuale. In caso di interventi emergenziali improvvisi, non prevedibili, derivante da piogge, frane, sisma, dove risulta determinante il tempestivo intervento, sarà possibile attivare il mutuo soccorso con un semplice contatto telefonico, mentre per gli interventi relativi a grandi eventi a notevole impatto sulla popolazione, quindi programmati, potranno essere richiesti direttamente al sindaco quale autorità locale di protezione civile. Il ruolo di coordinamento sarà espletato a turnazione, partendo dal Comune di Baronissi.

Ogni Comune resta, in ogni caso, nella piena autonomia di gestione del proprio servizio di protezione civile, fermo restando la partecipazione ad iniziative comuni condivise tese a migliorare l’operatività e l’accrescimento professionale. Al coordinamento potranno aderire in futuro anche altri Comuni della provincia di Salerno. Intanto ieri mattina, dall’istituto comprensivo Balzico è partito il tour nelle scuole per presentare il piano comunale di protezione civile, a cui ha preso parte anche l’assessore Germano Baldi.