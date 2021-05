Pagani, prova ad incassare 32mila euro con assegno falso: accusato di riciclaggio

Un uomo di Pagani di 51 anni rischia di finire sotto processo perchè avrebbe provato ad incassare oltre 30mila euro con un assegno falso. A chiedere il processo è la Procura di Nocera Inferiore, nei riguardi di un incensurato, sotto accusa ora per riciclaggio. Sullo sfondo vi è il tentativo di un presunto raggiro ai danni di una banca. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, con un'informativa curata dagli uomini della Guardia di Finanza, l'uomo era riuscito a negoziare il titolo presso una filiale di Pagani, realizzando l'operazione e adoperando un titolo di provenienza illecita, "in quanto falsificato": le verifiche successive al deposito, con l'incasso nominale fatto confluire sul suo conto, hanno interrotto l'azione di movimentazione compiuta, scoprendo l'inganno.

Come accertato dalle indagini, coordinate dalla Procura, l'uomo aveva adoperato l'assegno negoziandolo, sapendo che fosse di provenienza illecita, "compiendo atti idonei - secondo il capo d'accusa - in modo non equivoco a trasferire sul suo conto corrente denaro derivante dalla clonazione del titolo, a compiere un'operazione tale da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa". I fatti in questione risalgono al 31 ottobre 2018, data del movimento sospetto. Il tentativo si era concluso con la denuncia a piede libero a carico dell'uomo, con la contestazione di riciclaggio di assegno: i controlli incrociati del personale hanno scoperto quanto stava per accadere, al punto da bloccare indagato con la segnalazione alla Guardia di Finanza. Ad indagine conclusa, la Procura di Nocera Inferiore ha chiesto per il 51enne il rinvio a giudizio.