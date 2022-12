Aggredì e rapinò in casa un'anziana di 85 anni, la Procura di Nocera Inferiore ha chiuso l'indagine nei riguardi di Giuseppe Buono. Il 41enne salernitano - già noto per il delitto di Maria Grazia Martino e del ferimento della sorella Adele, a Salerno lo scorso luglio - rischia ora un primo processo. Con lui è indagato a piede libero anche un secondo uomo, ritenuto complice nella rapina consumata a Baronissi. L'organo inquirente di Nocera si è servito anche dell'analisi del Dna, per stabilire l'effettiva presenza del principale indiziato sul luogo dei fatti. Buono risponde di lesioni personali e rapina aggravata.

Il colpo risale a sette giorni prima del delitto di Salerno, presso la casa delle due sorelle, dove faceva il badante. La rapina di Baronissi fruttò all'indagato - difeso dal legale Assunta Mutalipassi - la cifra di 26mila euro. A inchiodarlo fu la testimonianza della vittima, una 85enne, che si riprese dopo diversi giorni di ricovero in ospedale per l'aggressione subita. L'indagato e l'anziana vivevano lungo la stessa strada, a soli duecento metri di distanza. Quel giorno, il 2 luglio, Giuseppe Buono si recò verso il suo appartamento, sapendo di non trovare nessuno, neanche il marito della donna, un 91enne. Dopo aver forzato la porta d'ingresso cominciò a rovistare in tutta la casa. D'un tratto, l'anziana rientrò da una passeggiata con il cane, cogliendo Buono sul fatto. L'indagato, scoperto, l'aggredì con violenza, sferrandole calci e pugni e lasciandola priva di sensi. Infine la fuga, con un bottino di 26mila euro e ulteriori oggetti preziosi. La denuncia sporta dal marito, che trovò la moglie a terra al suo rientro, fece partire l'indagine. Grazie alla testimonianza dell'anziana, avvalorate dalle immagini delle telecamere e dall'analisi di celle telefoniche, gli inquirenti risalirono all'identità del rapinatore. Quando la donna fu in condizioni di parlare, spiegò ai carabinieri di aver visto in casa almeno due persone. Aveva riconosciuto Giuseppe Buono, la cui abitazione distava pochi metri dalla sua. I rapporti tra loro erano cordiali. Poi aveva fornito indicazioni su una seconda persona, che riportavano ad un altro individuo di sua conoscenza, un vicino di casa. Per quest'ultimo, il gip rigettò la richiesta d'arresto. Per la Procura di Nocera avrebbe agevolato la rapina di Buono, fornendo il suo contributo. I sospetti su di lui maturarono dopo la deposizione del marito della vittima, che raccontò di essere stato contattato al telefono da una persona, giorni prima della rapina, che si era finta interessata all'acquisto della sua auto. Aveva chiesto, inoltre, informazioni sui suoi spostamenti con il veicolo. Per i carabinieri si era trattato di un modo, da parte di uno o entrambi gli indagati, di studiare i movimenti della coppia durante la giornata.



Sette giorni dopo, Giuseppe Buono farà irruzione in casa delle sorelle Martino a Salerno, in via San Leonardo, uccidendo la prima dopo essere stato scoperto a rubare e ferendo gravemente la seconda. Per quel delitto, il 41enne confessò quanto fatto, in sede d'interrogatorio. Era entrato in casa scavalcando un muro che costeggia via Carrari. Dopo aver chiuso a chiave la camera da letto in cui c'era il fratello delle donne, allettato, rovistò tra i mobili di casa. Un rumore di troppo allertò le due donne, che sorpresero l'ex badante a rubare. Tentando una fuga, Giuseppe Buono le bloccò riuscendo a colpire entrambe con una mazza di ferro. Le ferite più gravi le riporterà Maria Grazia Martino, al capo, poi deceduta, a differenza della sorella Adele. I fatti sono ancora oggetto d'indagine.