Salerno, la Provincia approva il bilancio di previsione: «Non è stato facile»

La Provincia di Salerno, entro i termini previsti dalla legge, ha approvato in via definitiva il Bilancio di previsione 2024-2026, dopo lo schema adottato in un primo Consiglio e il successivo parere positivo espresso all’unanimità dall’Assemblea dei sindaci. Ora il Consiglio provinciale ha definitivamente approvato entro il 2023 questo strumento di programmazione fondamentale senza ricorrere ad alcuna proroga.

«Non è stato facile per un ente che ha un piano di riequilibrio in atto - precisa il presidente Franco Alfieri - vista anche l’ulteriore riduzione dei fondi in programma per le Province nel 2024. Non avremo più per esempio il contributo caro energia, per cui abbiamo fatto i salti mortali per mettere il bilancio in riequilibrio a fronte di minori entrate. Per questo ringrazio il Collegio dei revisori dei conti e tutto il personale, in particolare il settore finanziario e tutti i dirigenti. Voglio ringraziare inoltre tutto il Consiglio provinciale, inclusi i consiglieri di minoranza, per l’azione responsabile da parte di tutti.

Pochi enti riescono ad approvare il bilancio di previsione definitivamente entro l’anno in corso. La stessa Provincia di Salerno non ci riusciva da anni».