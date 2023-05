Salerno, la Consulta delle Politiche sociali si insedia in Provincia

A Palazzo Sant’Agostino si è insediata la Consulta provinciale delle Politiche sociali presieduta dalla consigliera delegata alle Politiche sociali, sanitarie e pari opportunità Filomena Rosamilia. Ha avviato i lavori il presidente della Provincia di Salerno Franco Alfieri, che lo scorso 5 aprile, con decreto numero 63, ha costituito e convocato le Consulte del Turismo, della Cultura, delle Politiche sociali e dello Sport, a seguito di relativa manifestazione d’interesse per la quale sono pervenute circa una centinaio di adesioni.

«Ho voluto attivare le Consulte - afferma Franco Alfieri - quali luoghi di ascolto dei bisogni generali, di discussione e condivisione per proporre soluzioni concrete. In particolare i lavori di questa Consulta delle Politiche sociali rappresentano una sfida pericolosa, perché interveniamo in un settore delicato che ha a che fare con le famiglie, le persone più fragili. Ma proprio per questo è un percorso necessario. Urge ascoltare le esigenze dei territori e della società civile, coinvolgere l’assessore regionale competente, i Piani di Zona, le associazioni. Dobbiamo essere una classe dirigente capace che sa esporsi per imprimere il cambiamento, evitare ritardi e scardinare sistemi che spesso procedono per routine. Auguro buon lavoro a tutti».

«Non c’è un modello predefinito – aggiunge Rosamilia – ma ci autogestiremo per costruire insieme soluzioni. Ringrazio il presidente Alfieri per questa straordinaria intuizione e opportunità. Le risposte immediate di stakeholder e associazioni sono la conferma della validità di questo percorso fatto di condivisione, ascolto e partecipazione: il nostro segno distintivo per sostenere le nostre comunità».