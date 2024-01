Salerno, Alfieri assegna le deleghe ai consiglieri della Provincia: Guzzo vice presente

Franco Alfieri, presidente della Provincia di Salerno, con proprio decreto, nomina il vice presidente e conferisce le deleghe ai consiglieri provinciali proclamati eletti a seguito delle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di mercoledì 20 dicembre 2023.

«La squadra di lavoro è fondamentale – sottolinea Alfieri – per costruire un reale sviluppo dei territori. Da quando sono presidente di questo ente, ho considerato prioritario essere presenti e attenti alle esigenze di tutta la nostra bellissima provincia da nord a sud. Abbiamo costituito un ottimo team operativo e insieme daremo risposte concrete, puntuali ed esaustive alle nostre comunità. Con alcuni di questi consiglieri ho già avuto modo di lavorare in grande sinergia, altri sono neoeletti e rappresentano una preziosa energia nuova per il nostro ente che si affaccia verso un periodo molto delicato e in evoluzione».

Ecco le deleghe: Giovanni Guzzo, vice presidente, Politiche Giovanili e Corpi idrici superficiali; Francesco Morra, capogruppo Pd, Cultura e valorizzazione dei beni museali; Martino D’Onofrio, Edilizia Scolastica e Pubblica Istruzione; Antonio Fiore, Sport, Innovazione Tecnologica e digitalizzazione; Annarita Ferrara, Governo del Territorio; Luca Cerretani, Agricoltura, Partecipate e Personale; Giovanni De Simone, Ambiente e mare; Vincenzo Speranza, Viabilità Provinciale; Pasquale Sorrentino, Turismo; Rosario Danisi, Trasporti e mobilità sostenibile; Filomena Rosamilia, Politiche Sociali e Pari Opportunità; Gerardo Palladino, Lavori Pubblici, Coordinamento Piano Triennale OO.PP.

e PNRR.