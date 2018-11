Giovedì 1 Novembre 2018, 06:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Strianese nuovo presidente della Provincia. Ieri la proclamazione per il sindaco di San Valentino Torio, dopo la conclusione delle operazioni di scrutinio e una telefonata di congratulazioni da parte del governatore Vincenzo De Luca. Un’affermazione netta per Michele Strianese che raggiunge quota 71,05%, con 1.038 votanti contro le 422 preferenze andate al competitor di centrodestra, Roberto Monaco, sindaco di Campagna. Una vittoria schiacciante, ma scontata per il candidato Pd, forte del sostegno dalla coalizione di centrosinistra (Pd-Psi-Moderati) che sul territorio conta molti più sindaci e consiglieri comunali rispetto al centrodestra. Primi cittadini con in tasca la tessera di partito o, civici, comunque vicini ai democrat.Strianese, classe 1975, ingegnere, dal 2015 sindaco di San Valentino Torio e dal 2017 consigliere provinciale con delega al personale e alle partecipate, fa banco con molti amministratori civici che alla fine scelgono di sostenerlo, dall’Agro, a partire da quelli vicini al sindaco di Nocera Inferiore Manlio Torquato, al resto del territorio, con un buon 10 per cento di sindaci e consiglieri di estrazione civica che votano centrosinistra.