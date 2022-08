Provincia, via libera a 14 nuovi posti dopo gli anni dei tagli

Via libera a 14 nuove assunzioni alla Provincia. La commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (Cosfel) approva il programma triennale del fabbisogno di personale 2022-2024 con cui Palazzo Sant'Agostino ridetermina la dotazione organica, potendo così assumere a tempo indeterminato sui posti vacanti. Si tratta di un dirigente, 6 funzionari (figura D) e 7 istruttori (figura C). Contemporaneamente si avvia la progressione per altre figure interne. Nello specifico, parliamo di 12 unità, di cui 8 passeranno dalla categoria B alla C e altre 4 dalla categoria C alla D. La spesa complessiva è di 434mila euro. «Finalmente riusciamo ad avere nuovi subentri - dichiara il presidente Michele Strianese - Lo scorso anno infatti la programmazione triennale ci consentì soprattutto di regolarizzare 4 figure in comando presso il nostro ente e di aumentare le ore di lavoro a full time ad altri 14 dipendenti provinciali, che passarono così da 30 a 36 ore settimanali. Ora andiamo a rideterminare la nostra dotazione organica, mediante accessi dall'esterno e progressioni verticali». La spesa totale annua è di 434mila euro, che arriva a 650 mila circa per il 2023 e il 2024. «Sono particolarmente soddisfatto - conclude Strianese - di questo importante risultato, che vede finalmente la Provincia in condizione di assumere personale, dopo anni di tagli che non ci hanno permesso di intervenire sulla gravissima carenza di risorse umane. A seguito di un virtuoso percorso di riequilibrio, il nostro ente ora può guardare a un futuro decisamente più sereno».

Sabino Russo