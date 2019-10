Giovedì 3 Ottobre 2019, 06:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha invaso la corsia opposta e lo ha preso in pieno. Poi è fuggito, lasciandolo da solo: incastrato tra le lamiere del suo autocarro. Senza chiamare i soccorsi. Senza neanche sincerarsi delle sue condizioni. Paura di dover pagare per quello che aveva provocato? Paura delle conseguenze penali? Ha scelto, in ogni caso, la fuga. Ma non è durata a lungo. Gli agenti del commissariato di polizia, diretti dal vicequestore Immacolata Acconcia hanno acciuffato l’autista pirata. L’uomo, un 55enne cavese, è stato denunciato all’autorità giudiziaria e hanno provveduto al ritiro della patente.Secondo la ricostruzione della polizia, l’incidente si è verificato nel fine settimana a Salerno. Intorno alle 7 del mattino sul viadotto Gatto, gli agenti della sezione volante della Questura hanno notato un autocarro con la parte anteriore incidentata. L’autista era incastrato nelle lamiere. I poliziotti hanno pensato bene di allertare i soccorsi. I vigili del fuoco sono riusciti a liberare il conducente dell’autocarro che è stato poi trasportato al pronto soccorso.