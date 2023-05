Maraio presenta il suo libro al Salone di Torino: «Una cassetta degli attrezzi per la sinistra»

Il racconto di una scommessa, di come il più giovane segretario del Partito Socialista Italiano in 131 anni di storia, ha riportato in vita uno tra i più antichi giornali d’Italia, l’unico foglio di partito settimanale attualmente in edicola, l’Avanti! della domenica. Un anno raccontato dipingendo la vita politica dell’Italia, fotografando le urgenze di un Paese che a fatica si riprende dalla pandemia, con la sinistra sconfitta alle ultime elezioni politiche, la destra al governo e una guerra nel cuore dell’Europa. È il senso del libro, dal titolo «Di nuovo Avanti», Francesco D'Amato editore, che oggi Enzo Maraio, segretario del Psi, salernitano, ha presentato in anteprima al Salone del Libro di Torino e che uscirà a giugno in tutte le librerie italiane.

«Un progetto editoriale che è più “di servizio” per una comunità democratica che vuole leggere gli eventi dell’ultimo anno, e interpretare i profondi cambiamenti che il nostro Paese ha subìto, sia sul piano dell’accentuazione della fragilità sociale, che sul piano dei diritti. Una cassetta degli attrezzi per la sinistra, per poter governare la società che cambia così rapidamente» - ha detto Maraio durante la presentazione. «Prima che si insediasse questo governo, avevamo tratteggiato “la vera Giorgia”, che è ancora quella del palco di Vox, quando urlava al sovranismo esasperato, nonostante il restyling di governo che ha provato a fare di se stessa.

Il segretario del Psi Maraio ha anche evidenziato come «mentre spira un vento sovranista in tutta Europa, la sinistra abbia dimostrato di essere diventata tafazziana, visto che si divide continuamente e nei momenti elettorali cruciali non riesce a dimostrare unità e un progetto comune per l’Italia. Noi abbiamo indicato la strada per evitare l’isolamento: una sinistra socialdemocratica, sul modello dei grandi paesi europei dove i socialisti sono al governo, come Spagna e Germania, per essere più competitivi. E il banco di prova saranno le elezioni Europee del 2024 che saranno decisive. E la sinistra in Italia tornerà credibile soltanto se resisterà al fascino del populismo, abbandonerà il massimalismo giudiziario, preferirà l'etica pubblica al moralismo e coniugherà la competitività delle nostre imprese col lavoro».