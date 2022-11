Puc Battipaglia, il sindaco Francese sceglie l’architetto Nicola Vitolo

Un aiuto per il nuovo piano urbanistico comunale dalla Provincia di Salerno. Cecilia Francese ha scelto l’architetto provinciale, Nicola Vitolo, per affidargli la delega per il supporto al procedimento di formazione del nuovo piano urbanistico comunale. Con l’approvazione di settembre scorso, dopo una lunghissima gestazione, adesso il piano necessita di essere applicato per dare seguito a tutto il lavoro svolto. Un compito gravoso, affidato a chi si è già occupato di piani urbanistici nella propria carriere.

Classe 1953, laureato in Architettura, ha iniziato nel 1983 la sua carriera come convenzionato con la Regione. Nel 1986 è stato incaricato proprio a Battipaglia per la redazione del piano di recupero in località Serroni. Nel corso della sua carriera si è occupato spesso di piani regolatori, sia come responsabile dello sportello urbanistico della Provincia di Salerno, che nelle vesti di commissario ad acta per i comuni di Baronissi, Atena Lucana e Montecorvino Rovella.