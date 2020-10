È rinchiuso nel padiglione psichiatrico del carcere di Fuorni dallo scorso 20 giugno e, in base all’esito di una perizia, quando quella mattina di inizio estate colpì più volte il suo bambino di soli 6 anni con delle forbici da giardino, era incapace di intendere e di volere. Tentato omicidio aggravato è però l’accusa che gli contestano i pubblici ministeri Guglielmo Valenti e Claudia D’Alitto che gli hanno notificato un avviso di conclusione delle indagini preliminari. S.C., 43 anni salernitano, assistito dagli avvocati Paolo Toscano e Genserico Miniaci, potrebbe presto finire in una Rems: la sua compagna e il loro bambino sono invece al sicuro, in una casa famiglia.

LA RICOSTRUZIONE

Sono le indagini della Procura a chiarire i contorni di quello che appare sempre più come un vero e proprio dramma della follia consumatosi quattro mesi fa all’interno di una villetta trifamiliare, all’estrema periferia nel quartiere Fuorni. Sono le 9.30 del mattino. In casa c’è il bimbo con i suoi genitori, entrambi disoccupati ma senza particolari problemi economici perché proprietari di diversi terreni. Il raptus di follia scatta all’improvviso. Il bambino è sdraiato sul lettone, sta guardando la televisione. Il padre fa irruzione nella stanza: in mano ha delle grosse forbici da giardino. Comincia a urlare contro il piccolo: «Tu non sei mio figlio». Poi lo colpisce, ripetutamente, sul lato destro del collo. La madre sente le urla del figlio e si precipita nella stanza. Si frappone tra il corpo del padre e quello del bambino facendogli da scudo: lo afferra tra le braccia e scappa dal vicino. L’uomo non si arrende e continua a colpire ma le forbici affondano nelle mani della compagna che salva così la vita al piccolo.

