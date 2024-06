Colpisce con una cazzottiera un compagno alla testa, mandandolo in ospedale. Aveva messo un “like” ad un post della sua fidanzatina. L’episodio si è verificato circa una settimana fa, a Scafati, all’interno di una classe di un istituto tecnico superiore. Su quanto accaduto è stata sporta una denuncia ai carabinieri, impegnati a ricostruire l’episodio secondo quanto raccontato dalla famiglia del giovane ferito. Quest’ultimo ha rimediato - da referto - una prognosi di circa sei giorni per il violento colpo ricevuto alla testa.

Stando ai presenti e al personale scolastico, tra i due vi sarebbero state delle minacce il giorno precedente al fatto. In quello successivo, poi, uno dei due aveva aggredito il compagno di classe. Futili motivi alla base di quell’aggressione, legati ad un “like” - dunque ad un apprezzamento virtuale - che il ragazzo ferito avrebbe lasciato sul profilo social della fidanzata del compagno. In ragione di quanto accaduto in classe, la dirigente dell’istituto scolastico ha riunito un consiglio d’istituto d’urgenza, nelle ore successive, per ragionare sui provvedimenti da adottare, in particolare nei confronti del ragazzo autore dell’aggressione. La circostanza è emersa pochi giorni fa, a margine di un convegno tenuto nella stessa scuola, dal tema “Educazione nelle relazioni”, in contrapposizione a fenomeni quali bullismo e cyberbullismo. All’incontro erano presenti, oltre al personale scolastico e ai ragazzi, anche appartenenti alla magistratura presso il Tribunale dei minori di Salerno così come delle forze dell’ordine.

Dopo il litigio avvenuto tra i due ragazzi, inoltre, a scuola si sarebbe precipitato anche il padre del ragazzo ferito, che avrebbe cercato l’aggressore del figlio, con fare e atteggiamento minaccioso. Una circostanza riferita da testimoni ma, allo stato, non presente nella denuncia in mano ai carabinieri. Lo studente ha dovuto ricorrere alle cure dell’ospedale, dove è stato trasferito a bordo di un’ambulanza. Sull’episodio è stata avviata, tuttavia, un’indagine da parte degli organi competenti, condotta sul campo dai carabinieri della tenenza locale di Scafati così come dagli uomini del reparto territoriale di Nocera Inferiore. Gli inquirenti puntano a ricostruire al dettaglio quanto accaduto tra i due ragazzi, verificando poi l’eventuale coinvolgimento di terze persone, prima e dopo l’episodio violento. Si procede per lesioni, stando al referto medico rilasciato dall’ospedale dopo le prime fasi d’assistenza fornite al giovane studente.

Chi si è macchiato dell’aggressione, invece, come ha sostenuto la dirigente scolastica in un’intervista rilasciata ad un’emittente televisiva locale, rischia un provvedimento disciplinare. Poi ci sarà l’indagine di natura penale.