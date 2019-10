Venerdì 11 Ottobre 2019, 15:58

“Puliamo il Mondo 2019” a Sarno è sulle strade della frana del 5 maggio 1998. Domani i volontari saranno ad Episcopio, a Sarno, per ripulire le opere di messa in sicurezza post frana. Un atto simbolico perché vasche e canaloni sono divenuti ricettacolo di rifiuti. L’azione portata avanti rientrata nella campagna ambientale di Legambiente organizzata dal circolo Leonia Legambiente Valle del Sarno con il patrocinio del Comune di Sarno, l’Ente Parco del Fiume Sarno, in collaborazione con il Consorzio di Bonifica Integrale- Comprensorio Sarno che metterà a disposizione mezzi e personale. Studenti, cittadini, istituzioni, amministratori, volontari saranno al lavoro domani dalle ore 9 per la pulizia del perimetro della vasca sita in via Milone, pulizia dei tratti iniziali dei canali di scolo, pulizia delle strade (via Milone, via Tuostolo ) fino a raggiungere il Teatro ellenistico-romano di Sarno in località Foce.