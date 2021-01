SARNO. Causò un rogo, ora rischia il rinvio a giudizio per volere della Procura di Nocera Inferiore. Un incendio propagatosi lungo una collina, in località Villa Venere a Sarno, era divampato per l'imprudenza di A.S. , sarnese 75enne, sorpreso alle prese con un falò innescato per le foglie secche. L'uomo, il 13 settembre 2020, aveva da poco pulito il terreno, pensando di dare fuoco alle foglie secche. Tale gesto considerato imprudente aveva innescato le fiamme, per via del vento e dell'avventatezza del primo, oltre che per evidente violazione della legge in materia per quel luogo specifico. L'imputato risponde infatti di aver ivolato il divieto vigente di accendere fuochi di alcun tipo in quella zona, nel periodo previsto tra il primo luglio e il trenta settembre 2020, «cagionando un incendio propagatosi nella limitrofa area a quella destinata al rimboschimento». La città di Sarno, in particolare aree periferiche e rurali, insieme al monte Saretto, negli ultimi anni era stata più volte interessata da fenomeni di icendi vasti e pericolosi, che avevano distrutto in poco tempo intere aree di vegetazione. I fatti in questione si sono verificati allo stesso modo, anche per questo caso specifico. Un anno prima, lo stesso fenomeno aveva causato un incendio enorme, tra i più estesi degli ultimi anni, innescato da un gruppo di ragazzini, alcuni dei quali minorenni, sul quale indagò la polizia giudiziaria per individuare gli autori. A.S. in questo caso, risponde di aver violato la legge e il divieto di accendere fuochi, cagionando un incendio, con la richiesta di rinvio a giudizio della Procura di Nocera Inferiore che finirà all'attenzione del gip, in udienza preliminare.

Ultimo aggiornamento: 17:28

