Sabato 31 Agosto 2019, 19:29

Tifosi della Salernitana bloccati in autostrada nei pressi di Sicignano degli Alburni per l'avaria del pullman. I sostenitori granata erano diretti a Cosenza per la seconda giornata di campionato. Sul posto gli agenti della polizia stradale sottosezione di Sala Consilina guidati dall'ispettore capo Rufino Tortora e i tecnici dell'Anas. I tifosi sono stati fatti "accomodare" all'esterno della carreggiata.