Domenica 14 Luglio 2019, 15:28

Morsa da un insetto, forse un'ape, va in choc anafilattico ma viene salvata da medici e infermieri del Pronto soccorso di Polla. Si tratta di una donna di 46 anni di Atena lucana."Voglio ringraziare l'equipe del pronto soccorso dell'ospedale di Polla per avermi salvato la vita - racconta la signora -, sono arrivata in stato confusionale al pronto soccorso con difficoltà respiratorie e un braccio gonfio. Ho trovato degli angeli intorno me, ringrazio il dottor Giannattasio, Giusi infermiera di turno, la caposala e tutti gli altri che erano in servizio. Non mi hanno mai lasciata sola. Grazie di cuore".