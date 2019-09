Martedì 24 Settembre 2019, 17:56

Pusher con un panetto di hashish arrestato dalla polizia a Pontecagnano. L'operazione antodroga è stata effettuata dagli agenti della polizia della Squadra Investigativa e della Squadra Volante del commissariato di pubblica sicurezza di Battipaglia, diretti dal vicequestore Lorena Cicciotti. Gli agenti hanno arrestato un giovane, B.D. di anni 23, pregiudicato, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il pusher è stato intercettato dai poliziotti nei pressi di un bar, a Pontecagnano Faiano, luogo abitualmente frequentato dal giovane. I poliziotti hanno tentato di fermare il malvivente che, alla vista degli operatori, si dava a precipitosa fuga accedendo all’interno di un vicino parco condominiale. Il pusher è stato inseguito e bloccato dai poliziotti e mentre fiuggiva ha lanciato per strada un panetto di hashish, del perso di 100 grammi, che aveva nascosto nelle parti intime. La successiva perquisizione consentiva agli agenti di rinvenire altra droga della medesima tipologia, una somma di denaro, sicuro provento dell’attività illecita, e un coltello di piccole dimensioni utilizzato per la preparazione delle dosi. Dopo le formalità di rito il giovane veniva condotto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa del rito direttissimo presso il Tribunale di Salerno. Gli stupefacenti sono stati recuperati e sequestrati.