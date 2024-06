Si erano dati appuntamento nei pressi di via Martiri d’Ungheria non per scambiare quattro chiacchiere o fare una passeggiata: l’incontro serviva alla compravendita di una dose di hashish. I due minori sono stati sorpresi da una pattuglia del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Salerno (agli ordini del maggiore Antonio Corvino) durante un servizio di controllo per la prevenzione dell’attività di spaccio e consumo di droga da parte dei giovanissimi. Il giovane spacciatore era in possesso di 20 grammi di hashish e circa 190 euro in contanti per gli investigatori, verosimilmente, provento dell’attività di spaccio: ora il 17enne, su disposizione del gip del Tribunale per i minorenni, come richiesto della procura competente, è stato tradotto presso una comunità educativa mentre l’acquirente (più o meno coetaneo) segnalato alla prefettura. L’attività di monitoraggio dei carabinieri ha «fotografato» il momento in cui il 17enne (ora in comunità) cedeva la droga al coetaneo in cambio di soldi.

Entrambi erano a piedi quando è avvenuto lo scambio ed una volta raccolto tutto il materiale probatorio a carico del 17enne, indagato per detenzione ai fini di spaccio, è scattato il provvedimento cautelare. Purtroppo il fenomeno dello spaccio e del conseguente consumo di droga tra giovanissimi è molto diffuso e tale circostanza preoccupa non poco le forze dell'ordine sempre attente ad organizzare servizi a largo raggio per arginare tale fenomeno.