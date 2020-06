Un giovanotto, 19enne incensurato, è stato denunciato a piede libero dai carabinieri per spaccio di stupefacenti e detenzioni illegale di armi e munizioni. I carabinieri a casa del giovane, a Montecorvino Rovella, hanno rinvenuto un borsone in cui erano riposti uno sfollagente, di 45 cm, un tirapugni, dieci coltelli a serramanico di varie dimensioni, 125 cartucce calibro 9 e calibro 7,65. Oltre alle armi, sono stati rinvenuti anche 2 bilancini di precisione e altro materiale per il confezionamento della droga. Le armi e le munizioni sono state poste sotto sequestro dai carabinieri della compagnia di Battipaglia, agli ordini del maggiore Vitantonio Sisto. © RIPRODUZIONE RISERVATA