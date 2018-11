Mercoledì 7 Novembre 2018, 13:37

Pusher arrestato in litoranea a Battipaglia. Il giovane, 19enne battipagliese, aveva nascosto nella sua abitazione 45 grammi di hashish, un bilancino di precisione e un grosso coltello per preparare gli stupefacenti.L'operazione antidroga è stata effettuata dagli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Battipaglia che hanno sequestrato gli stupefacenti ed hanno tratto in arresto il pusher per detenzione di sostanza stupefacente al fine di spaccio. Nel frattempo la polizia ha intensificato i controlli antidroga a Battipaglia e nei comuni limitrofi.