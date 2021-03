Pusher arrestato dalla polizia: aveva nascosto la cocaina nel retto

Pusher arrestato dalla polizia a Battipaglia. Il malvivente, 37enne battipagliese, è stato intercettato dai poliziotti, a ridosso dello svincolo autostradale, alla guida della sua auto su cui era a bordo anche una donna ed è stato condotto in ospedale, presumendo che avesse nascosto stupefacenti nelle parti intime. I sanitari hanno estratto dal retto dell'uomo un involucro contenente sei grammi di cocaina. A casa del pusher i poliziotti del commissariato di pubblica sicurezza, diretti dal vicequestore Lorena Cicciotti, hanno rinvenuto un bilancino di precisione e mannitolo utilizzato per tagliare la cocaina. Gli stupefacenti, il mannitolo e il bilancino di precisione sono stati sequestrati. Il pusher è stato arrestato ed è stato sanzionato insieme alla donna che era con lui a bordo dell'auto per non aver rispettato le norme anti Covid-19.

