Spacciatore di hashish arrestato dalla polizia

Un pusher è stato arrestato dalla polizia a Bellizzi. Il malvivente, 22enne residente a Bellizzi, è stato intercettato per strada mentre parlava con un gruppo di persone probabilmente in attesa di un cliente e appena ha notato gli agenti è fuggito via. Il giovane è stato suibito fermato dai poliziotti che hanno perquisito l'abitazione dove abita ed hanno rinvenuto trentacinque grammi di hashish, un bilancino di precisione e un coltello per confezionare la droga che sono stati subito sequestrati. L'operazione antidroga è stata mesa a segno dalla Squadra investigativa del commissariato di pubblica sicurezza di Battipaglia, diretta dal vicequestore Lorena Cicciotti.