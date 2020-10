Pusher arrestato dalla polizia ad Eboli. Il malvivente, 52enne pregiudicato ebolitano, è stato intercettato per strada ed arrestato in flagranza di reato per detenzione finalizzata alla vendita di stupefacenti. A casa del pusher i poliziotti hanno rinvenuto cento grammi di marijuana, denaro e un bilancino di precisione. Gli stupefacenti e il denaro sono stati sequestrati dagli agenti della Squadra investigativa del commissariato di pubblica sicurezza di Battipaglia, diretti dal vicequestore Lorena Cicciotti, che all'interno dell'abitazione del pusher hanno individuato una stanza dove veniva coltivata la marijuana.

