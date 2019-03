Mercoledì 20 Marzo 2019, 13:14

Operazione antidroga dei carabinieri in litoranea a Pontecagnano. I carabinieri hanno arrestato un pusher, 39enne residente a Pontecagnano, che era in possesso di sessanta grammi di hashish ed attendeva i clienti per smerciare gli stupèfacenti. La droga è stata sequestrata dai carabinieri della compagnia di Battipaglia, diretti dal maggiore Vitantonio Sisto, che hanno condotto il pusher incaserma per gli accertamenti di routine. Pochi giorni fa sempre i carabinieri avevano arrestato un altro specciatore che aveva una ventina di grammi di cocaina e dosi di hashish.