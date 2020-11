I carabinieri della Compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Paolo Cristinziano hanno arrestato due giovani, accusati di estorsione in concorso. I due, poco più che ventenni e residenti a Sanza, avevano preso di mira nell'ultimo periodo un loro coetaneo, solitamente rifornito di stupefacenti da uno dei due fermati. La vittima - secondo quanto ricostruito dai militari della stazione di Buonabitacolo comandata dal maresciallo Mirabello - era stata accusata di essere la causa dei ripetuti controli effettuati dai carabinieri di Buonabitacolo nei confronti dello spacciatore. Per tale motivo lo scorso 7 novembre uno degli arrestati in compagnia di un altro giovane, avevano costretto la vittima a salire sulla loro auto e, nel corso del tragitto avevano minacciato più volte anzando una richiesta di 250 euro come risarcimento. I carabinieri sono intervenuti nel momento della consegna del denaro (dopo la denuncia del giovane accompagnato dai militari dal padre) e hanno arrestato i due.

© RIPRODUZIONE RISERVATA