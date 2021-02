Pusher arrestato dai carabinieri a Battipaglia. Il malvivente, 45enne ebolitano, è stato intercettato dai carabinieri alla guida della sua auto in cui sono stati rinvenuti 50 grammi di cocaina purissima che tagliati sarebbero stati trasformati in almeno 200 dosi di stupefacente. A casa del pusher i carabinieri hanno rinvenuto un chilogrammo di creatina che sarebbe stata utilizzata per tagliare la droga e sono stati trovati anche ritagli di cellophane per confezionare gli stupefacenti. Sono in corso le indagini per individuare la provenienza della droga destinata ai battipagliesi.



