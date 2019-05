Venerdì 10 Maggio 2019, 20:23

Blitz antidroga della polizia a Battipaglia. Un pusher, 50enne battipagliese, è stato arrestato oggi pomeriggio dagli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Battipaglia mentre era alla guida della sua auto in cui erano nascosti diciassette involucri con l'eroina. Il malvivente è stato intercettato a Belvedere, a ridosso di alcune palazzine, dagli agenti diretti dal vicequestore Lorena Cicciotti. L'eroina è stata subito posta sotto sequestro e il malvivente dopo l'arresto, per detenzione di stupefacenti finalizzata alla vendita, è stato condotto in commissariato per gli accertamenti di rito. Durante i controlli, che hanno riguardato numerosi rioni di Battipaglia e la litoranea sono state controllate 66 persone.