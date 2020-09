Nella mattinata di ieri i Carabinieri della Stazione di Salerno principale hanno tratto in arresto il gambiano 22enne F.T.L. , pregiudicato senza fissa dimora. I militari di Via Duomo, quotidianamente impegnati nel pattugliamento delle strade del centro del capoluogo, hanno acciuffato in atteggiamento sospetto sul Lungomare. I carabinieri hanno accertato lo spaccio al minuto nei confronti di altra persona, intervenendo quindi per bloccarli. Oggetto della cessione circa 4 grammi di hashish, sottoposti a sequestro unitamente a 85 euro ritenuti provento di spaccio. L’arrestato è stato associato alla Casa Circondariale di Salerno a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Ultimo aggiornamento: 17:53

