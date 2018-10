Lunedì 15 Ottobre 2018, 20:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Operazione antidroga della polizia a Battipaglia. I poliziotti del commissariato di pubblica sicurezza di Battipaglia hanno arrestato un pusher 21enne battipagliese incensurato. Gli agenti, diretti dal vicequestore Immacolata Acconcia, a casa del pusher, nel rione Belvedere, hanno rinvenuto e sequestrato 42 grammi di hashish, un bilancino di precisione per pesare gli stupefacenti e un coltello a serramanico. Il pusher dopo l'arresto è stato accompagnato al commissariato di pubblica sicurezza di via Rosa Jemma per gli accertamenti di routine.