Venerdì 27 Settembre 2019, 17:50

L'hashish nascosta nelle tasche del giubbotto per eludere i controlli delle forze dell'ordine, Fallito l'escamotage di un pusher 18enne che è stato arrestato dai poliziotti della Squadra Investigativa del commissariato di pubblica sicurezza di Battipaglia, diretti dal vicequestore Lorena Cicciotti. Il giovane pushre pensava di farla franca nascondendo 53 grammi di hashish tra gli indumenti indossati ed invece è stato bliccato dai poliziotti che hanno sequestrato la droga. Il pusher era per strada a Taverna, a Battipaglia con un altro giovanotto che appena ha notato i poliziotti ha gettato per terra un pò di hashish. Lo spacciatore di stupefacenti è stato arrestato mentre il cliente è stato segnalato alla Prefettura di Salerno. Ennesima operazione antidroga della polizia che pochi giorni fa ha arrestato un altro spacciatore che era in possesso di 100 grammi di stupefacenti.