Sabato 2 Giugno 2018, 19:56 - Ultimo aggiornamento: 02-06-2018 19:56

Era a bordo di un pullman per giunegere a Battipaglia con la cocaina ed è stato arrestato dalla polizia. Il pusher, pregiudicato 21enne battipagliese, ieri è stato intrecattato su un bus e appena ha notato i poliziotti ha cambiato sedile e ha abbandonato un involucro con 5 grammi di cocaina per eviatre l'arresto. Invece, i poliziotti del commissariato di pubblica sicurezza di Battipaglia, agli ordini del vicequestore Immacolata Acconcia hanno notato tutto, hanno sequestrato la droga e poi hanno arrestato il pusher che non ha potuto negare l'evidenza dei fatti.