Mercoledì 18 Settembre 2019, 21:02

Due arresti del nucleo radiomobile della compagnia dei carabinieri di Salerno. Si tratta di un giovane pregiudicato che, all'interno di un nascondiglio di sua pertinenza, aveva occultato 7 grammi di cocaina già suddivisa in dosi. I militari della pattuglia, una volta fermato il 25enne salernitano in compagnia di un altro pregiudicato, non si sono fermati alla perquisizione personale estendendola anche a casa dove hanno rinvenuto la sostanza stupefacente. Dopo le formalità di rito, il giovane è stato tradotto in carcere a Fuorni a diposizione della competente autorità giudiziaria. In una successiva operazione è stato arrestato il romeno che era evaso da un'abitazione di Vietri sul Mare lo scorso mese di aprile: l'uomo, il mese prima, era stato sorpreso ad infastidire gli avventori di un bar in via Principati a Salerno. All'arrivo dei carabinieri, lo straniero che era ubriaco si scagliò contro di loro, ferendoli. Bloccato venne arrestato: per lui furono disposti i domiciliari ma dopo poco il romene evase. L'altra sera, durante un controllo, i carabinieri lo hanno sorpreso a Vietri sul mare e riarrestato.