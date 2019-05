Mercoledì 29 Maggio 2019, 21:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Operazione antidroga della polizia a Pontecagnano. I poliziotti hanno intercettato un uomo incensurato, 41enne di Pontecagnano, e mentre lo hanno perquisito nel suo zaino hanno rinvenuto e sequestrato 31 grammi di marijuana. L'operazione è stata effettuata martedì pomeriggio dagli agenti della Squadra investigativa del commissariato di pubblica sicurezza di Battipaglia, diretti dal vicequestore Lorena Cicciotti. E' stata perquisita anche l'abitazione del pusher, che è stato arrestato per detenzione di stupefacenti finalizzata aldettaglio, dove gli uomini in divisa hanno trovato i kit per coltivare la marijuana.