Un’economia «malata»: tutti pagano il pizzo ma nessuno denuncia. È l’inquietante scenario che emerge dalle indagini della Procura sul malaffare nell’Agro. «Abbiamo la certezza – ha affermato il capo della Procura di Salerno Giuseppe Borrelli – che il fenomeno estorsivo nell’Agro nocerino, sia assolutamente capillare nel senso che tutte le attività imprenditoriali di un certo rilievo pagano la tangente e questo è confermato dai ripetuti attentati che si registrano nella zona. Purtroppo a questi attentati non corrispondono altrettante denunce».

Le indagini sono state complicate dal fortissimo clima di omertà dell’Agro, dove – ha proseguito il procuratore «non si registra mai una denuncia». «A me sembra strano – ha detto – che avvengano esplosioni di colpi di arma da fuoco, ordigni incendiari, sempre per caso o per divertimento. L'attività del mio ufficio ha fornito la dimostrazione non solo di dare risposte tempestive ma anche di garantire chi denuncia da eventuali azioni ritorsive: lo Stato c’è non abbiate paura di denunciare anche in anonimato».

Le tante estorsioni messe a segno dal clan hanno dimostrato, a parere degli inquirenti sempre attenti a fotografare i nuovi scenari criminali, un altro dato incontrovertibile: la camorra nell’Agro non è più un fenomeno legato al napoletano. «Nell’Agro nocerino sarnese – ha affermato Borrelli - esistono ormai gruppi autonomi ed è sfatata la convinzione che in quel territorio operino esclusivamente organizzazione napoletane pronte ad effettuare “scorrerie” nell’Agro». Le indagini hanno svelato preoccupanti conflitti con gruppi dell’area di Torre. Soddisfazione del Prefetto Francesco Esposito: «Sono segnali importanti che consentono di far avvertire la presenza dello Stato sul territorio».