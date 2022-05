Era in libertà vigilata. Stava scontando gli ultimi residui della pena inflittagli nel 2008 per aver ucciso il suocero. Marco Bevilacqua, 37 anni, era però, probabilmente, ancora una persona pericolosa. E lo hanno dimostrato i fatti. L’uomo dopo sedici anni ha di nuovo tentato di uccidere. Stavolta il suo obiettivo erano i due fratelli Di Palma. E solo per un caso non ci è riuscito.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati