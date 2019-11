Quattro furti messi a segno ad Eboli. I malviventi hanno approfittato del buio ed hanno svaligiato quattro abitazioni nella zona di via Cupe. I ladri sono entrati in un'abitazione dopo aver sfondato una finestra nonostante all'interno della casa ci fossero gli inquilini. I banditi si sono impossessati di denaro, gioielli e anche assegni postali. Dopo il primo furto sono state svaligiate altre tre abitazioni. Indagini in corso dei carabinieri della compagnia di Eboli per rintracciare i malviventi. © RIPRODUZIONE RISERVATA