Operazione antidroga dei carabinieri ad Eboli. I militari hanno arrestato quattro pusher che erano in possesso di stupefacenti. Durante i controlli antidroga sono stati sequestrati venti grammi di cocaina e cinquantuno di crack mentre sono ancora in corso le indagini per smascherare i malviventi che hanno fornito la droga ai pusher finiti nel mirino delle forze dell'ordine.