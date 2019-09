Mercoledì 25 Settembre 2019, 18:51

SCAFATI. Riesce a truffare quattro persone con un singolo oggetto, attraverso un falso annuncio di vendita. Ora è finito a processo un 38enne di Scafati, residente a Boscoreale, imputato per truffa aggravata. Quattro gli episodi, così come le vittime, con una cosa in comune: un Bimby TM, elettrodomestico da cucina di uso comune, messo in vendita attraverso un'inserzione sul portale "Bacheca.it". Da una donna, l'uomo si sarebbe fatto accreditare 205 euro, fornendo i riferimenti di un conto corrente bancario, per poi non dare più notizie al compratore, che chiedeva che fine avesse fatto l'oggetto acquistato. Attraverso un altro portale, mettendo in vendita lo stesso oggetto, l'uomo riusciva poi a spillare 410 euro ad un secondo compratore, con le medesime modalità, grazie al pagamento effettuato con bonifico bancario dall'ignara vittima. Lo stesso accadde per una terza persona, truffata per 550 euro e per una quarta, questa volta attraverso "Ebay", con il pagamento di 450 euro. Circa 1600 euro totali percepiti illegalmente. Gli episodi, avvenuti tutti nel 2013, a distanza di diversi mesi l'uno dall'altro, furono tutti oggetto di una specifica denuncia ai carabinieri. Gli inquirenti riuscirono ad identificare il venditore, attraverso i dati forniti da lui stesso, finito ora a giudizio dietro richiesta della procura di Nocera Inferiore, al termine dell'udienza preliminare.