Domenica 30 Settembre 2018, 18:16

Era la contro manifestazione annunciata ed opposta al raduno della Lega a Campagna. Venuto meno il raduno, però, si è comunque tenuto l'evento messo su dal manifesto social "Questa Lega è una vergogna" in questo week end. Fuori i partiti, tuttavia, da quella che è stata una riflessione sui temi delle discriminazioni, del lavoro, dell'immigrazione, con il concerto antirazzista molto partecipato. E poi, questa mattina, "Puliamo il mondo dai pregiudizi",e la preparazione della carta di Campagna città aperta. E' l'altra sinistra quella che ha partecipato, una sorta di prova generale per quando il raduno si farà. "Abbiamo mantenuto la manifestaizone per iniziare a discutere di temi che ci interessano e che riproporremo quando la Lega farà il suo raduno", dice Ennio Riviello, uno degli organizzatori. La manfestazione ha messo in evidenza la tensione che c'è. La presenza di forze dell'ordine anche durate i convegni, come le contrapposizioni sui social, sono un segnale. Discussa la partecipazione del primo cittadino, Roberto Monaco, contestato proprio dalla Lega sia di Campagna che di Salerno, dopo che alcuni giorni fa era andato proprio ad inaugurare la sede locale del partito. In quella occasione aveva tuonato contro la sinistra. Ma partecipa, con i saluti, all'evento della sinistra. "Sono il sindaco - dice Monaco - e rappresento l'istituzione".