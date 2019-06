Lunedì 24 Giugno 2019, 14:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il questore di Salerno Maurizio Ficarra ha ordinato la sospensione per quindici giorni dell'attività di un bar a Sarno frequentato da pregiudicati. Il provvedimento è scaturito in seguito ad una serie di episodi verificatisi all'interno del locale, tra i quali un'aggressione ad un cliente, un pluripregiudicato, accoltellato all'addome lo scorso aprile. Al termine di vari controlli, gli agenti della polizia di Stato e i militari dell'Arma dei carabinieri hanno segnalato all'interno del locale alcuni clienti, anche minorenni, trovati in possesso di volta in volta di sostanze stupefacenti ed oggetti atti ad offendere