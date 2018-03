Mercoledì 28 Marzo 2018, 06:35 - Ultimo aggiornamento: 28-03-2018 06:43

Come in un gioco di specchi, rimandi e coincidenze, Salerno si prepara a salutare il questore Pasquale Errico che dal prossimo primo aprile sarà in pensione, accogliendo Maurizio Ficarra che, appena due anni fa, aveva sostituito l’attuale questore di Salerno alla guida della questura di Sassari. Errico era arrivato a Salerno a giugno del 2016, prendendo il posto di Alfredo Anzalone che fu promosso dirigente generale della pubblica sicurezza.Che quello a Salerno sarebbe stato, per Errico, l’ultimo incarico era noto da tempo. Il questore ha alle spalle una lunga carriera partita dai commissariati di Scampia, Giugliano in Campania, Montecalvario, San Ferdinando-Chiaia–Posillipo, fino ad arrivare alla guida del Reparto Prevenzione Crimine Campania e l’Ufficio Prevenzione Generale della questura di Napoli. Nella lunga carriera dove si è molto impegnato nella lotta contro la camorra, ha anche ottenuto importanti riconoscimenti per operazioni di polizia giudiziaria in Calabria e in Trentino Alto Adige.Nessun buen retiro per il questore che ha già un’agenda fittissima di impegni: «Parteciperò a varie iniziative sulle babygang, sul cyberbullismo perché sono temi a cui tengo molto – racconta - poi tornerò all’Università Federico II dove da anni collaboro con la cattedra di procedura penale. Seguo tesisti, faccio lezioni ed esami. Inizia la mia seconda vita lavorativa, altro che pensione. Mi è piovuto addosso tutto quello che negli anni da questore non ho potuto fare per mancanza di tempo».Al posto di Pasquale Errico il prossimo 12 aprile si insedierà Maurizio Ficarra. Sessant’anni, palermitano, Ficarra è entrato in Polizia il primo marzo 1978 a poche settimane dal compimento del 21esimo anno d’età. Dopo la classica gavetta che spetta ai giovani agenti di polizia sono arrivati i primi incarichi prestigiosi. È stato dirigente della Polizia di frontiera aerea dell’aeroporto internazionale di Punta Raisi, vice dirigente dell’Ispettorato generale di Pubblica Sicurezza presso la Camera dei Deputati a Roma, dirigente della Divisione anticrimine di Agrigento, dirigente della Digos di Palermo e vice questore vicario di Messina. Nelle varie articolazioni della Polizia ha prestato servizio nelle città di Palermo, Livorno, Agrigento, Messina, Roma e Avellino. Nominato dirigente superiore della Polizia di Stato a gennaio del 2013, ha ricoperto l’incarico di questore della provincia di Avellino. Dal 7 giugno 2016 è stato questore di Sassari. Per effetto di corsi e ricorsi storici, dal primo aprile tornerà in Campania dove dirigerà la questura di Salerno.