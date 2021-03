Quintali di frutta sequestrati ad un ambulante e donati ai poveri

Nella mattinata di oggi, personale del Nucleo Annonario della Polizia Municipale di Salerno, insieme ad una aliquota del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Salerno, agli ordini del maggiore Adriano Castellari, a seguito di alcune segnalazioni e, per reprimere il commercio ambulante abusivo sul territorio comunale, hanno provveduto a sequestrare circa 5 quintali di prodotti ortofrutticoli ad un venditore abusivo, in Via Raffaele Mauri - altezza incrocio Arbostella.

Nello specifico sono state sequestrate circa 100 cassette di frutta, corrispondenti a 190 kg. di arance, 60 kg. di patate, 40 kg. di mele, 160 kg. di finocchi e 35 kg. di mandarini, merce esposta in vendita su precari scaffali in legno.

Oltre al sequestro amministrativo, a carico del venditore abusivo, si provvedeva ad elevare la relativa violazione di 5.000 euro perché effettuava la vendita itinerante privo del prescritto titolo abilitativo, intimando al medesimo l'immediato allontanamento dalla zona.

Successivamente il personale operante, provvedeva a far intervenire sul posto personale e mezzi di Salerno Pulita, onde consentire la pulizia e la rimozione di materiale in disuso presente nell'area di vendita, per consentire il ripristino del normale flusso pedonale sul marciapiede, che risultava interamente occupato dal venditore abusivo.

Al termine delle operazioni, la Procura. e i carabinieri, tenuto conto della buona conservazione della merce in sequestro,hanno dato in beneficenza tutta la merce sequestrata alla mensa dei poveri "Casa Nazareth".

