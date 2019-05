Mercoledì 8 Maggio 2019, 13:55 - Ultimo aggiornamento: 08-05-2019 14:33

NOCERA INFERIORE. «Raccolga le feci del cane: non possono restare in strada», è stata una donna, questa mattina, a comunicarlo ad un signore anziano, in piazza del Corso, a Nocera Inferiore, dopo aver visto che i bisogni di un cane non erano stati raccolti dal suo padrone. Indignata, la donna ha richiamato al senso civico quell'uomo. Ma la reazione di quest'ultimo è stata inaspettata. Invece di scusarsi e raccogliere gli escrementi da terra per apporli nel cestino, l'uomo ha estratto un piccolo coltello dal taschino, minacciando la donna di impicciarsi degli affari propri. Una minaccia bella e buona, per di più con un'arma da taglio, che ha spinto la donna a desistere e a segnalare l'accaduto ai vigili urbani. La dinamica dell'episodio sarebbe stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza localizzate nel centro cittadino, già al vaglio degli agenti guidati dal comandante dei caschi bianchi, Giuseppe Contaldi. La polizia municipale in queste ora lavora per identificare l'uomo e denunciarlo a piede libero. Il rispetto del decoro urbano e il senso civico della donna non hanno pagato, nonostante le buone intenzioni.