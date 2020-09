NOCERA INFERIORE. Incidente sul lavoro, questa mattina a Nocera Inferiore, per un un operaio della Nocera Multiservizi, la società comunale impegnata, tra le varie mansioni, anche nella raccolta dei rifiuti. Un operaio è rimasto ferito, infatti, durante il suo turno di lavoro. Nel mentre effettuava le normali operazioni di raccolta dei sacchetti dalle strade in via Fucilari e via Cucci, l’uomo é stato raggiunto al volto e ad un braccio da un liquido, presumibilmente acido, contenuto in una bottiglia conferita in uno dei sacchi in cui avrebbero dovuto essere depositato solo imballaggi di plastica e metalli. Il dipendente è stato velocemente soccorso e trasportato all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, dove è stato medicato per alcune ferite riportate al volto e alle braccia. L’assessore alle Politiche Ambientali e all’Ecologia, Nicoletta Fasanino ha dichiarato sull'episodio: «Il fatto accaduto denota come la superficialità di certi cittadini possa avere conseguenze anche gravi, come in questo caso». Il sindaco Manlio Torquato e l’amministrazione comunale sono vicini all’operaio vittima dell'accaduto, al quale hanno augurato una veloce e pronta guarigione. © RIPRODUZIONE RISERVATA