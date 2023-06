Sette automezzi e otto dipendenti. La Nocera Multiservizi potenzia flotta e organico per rendere il servizio di raccolta dei rifiuti più efficiente. Ieri mattina davanti al municipio di Nocera Inferiore, l’amministrazione comunale ha illustrato i nuovi obiettivi previsti dal piano industriale.

APPROFONDIMENTI Paura a Nocera, auto si ribalta e finisce sul marciapiede: in due in ospedale Autostrada Napoli-Salerno: caos e code per un'auto che prende fuoco, nessun ferito Convoglio deragliato, riapre dopo 2 mesi passaggio a livello: l'ok della Procura

«La Multiservizi - ha esordito il sindaco Paolo De Maio - ha enormi potenzialità. Presto arriveranno altri mezzi, anche elettrici. Necessaria la collaborazione dei cittadini. Se riusciremo a differenziare meglio e a non abbandonare i rifiuti il prossimo obiettivo sarà la premialità con sconti in bolletta». «I cittadini - ha precisato l’assessore all’ambiente, Massimiliano Mercede - devono comprendere che il rifiuto è una risorsa. Quindi più differenziamo, più avremo un risparmio della tassa. Vogliamo superare il 70%, siamo fermi al 65». «I nuovi automezzi - ha spiegato l’amministratore di Multiservizi, Sergio Stellato - saranno utilizzati per ripristinare in alcune zone lo spazzamento manuale. Successivamente serviranno anche a trasportare il vetro considerato che da settembre prevediamo di eliminare la campane di raccolta che, purtroppo in alcuni casi, si trasformano in luogo dove creare mini discariche».

Nel frattempo in questi giorni i postini stanno recapitando le bollette del 2023. L’aumento, secondo tipologia di utenze e parametri applicati, varia dai 5 ai 30 euro, le rate da tre sono passate a cinque. Inevitabili le critiche dei cittadini con l’opposizione politica che non sta a guardare. «Sulla questione rifiuti - ha detto Antonio Romano - l’amministrazione non ha più alibi. Più mezzi e più uomini ma la città resta sporca. Gli aumenti della bolletta non sono giustificati da un servizio che lascia molto a desiderare». Si registrano difficoltà per gli studi professionali. «I nostri uffici chiudono alle 18, i rifiuti vanno depositati non prima delle 20, qualcosa va fatto nel regolamento» ha detto un broker assicurativo.