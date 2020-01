Un giovane è rimasto ferito lungo il raccordo Avellino-Salerno, mentre era alla guida della sua auto che si è ribaltata. I vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino, subito prima delle 7, sono intervenuti sul raccordo autostradale, nel territorio del comune di Atripalda, nel tratto in direzione Avellino, per l' incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura. Il conducente alla guida, un uomo di 24 anni, ha perso il controllo e la vettura si è ribaltata. Il 24enne è stato soccorso e affidato alle cure dei sanitari del 118 intervenuti sul posto. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza. © RIPRODUZIONE RISERVATA